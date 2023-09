Vlaanderen geeft 5,7 miljoen euro aan campus Sint-Antonius in Ronse voor bouw nieuwe school

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) heeft aan Campus Sint-Antonius in de Charles de Gaullestraat in Ronse een subsidie van 5,7 miljoen euro toegekend om een nieuw gebouw neer te poten. "De huidige gebouwen zijn zeker honderd jaar oud, en waren dringend aan vernieuwing toe", verduidelijkt directeur Thijs Vanschorissen. Normaal gezien moesten de subsidies in januari toegekend zijn, waardoor de afbraakwerken de voorbije zomervakantie hadden kunnen starten, maar het dossier liep vertraging op.