Vluchtelingenwerk Vlaanderen: "Vang 5 mensen per gemeente op en crisis is opgelost", De Moor wijst op tekort aan leegstaande woningen

De Moor wijst er in "De ochtend" (Radio 1) op dat er nog nooit zo'n groot opvangnet is geweest in België, maar dat opvangnet staat onder zware druk. "Er staan vandaag een 2.000-tal alleenstaande mannen op de wachtlijst", kadert De Moor. "Er komen elke dag mensen aan in ons land. Ik wil vermijden dat we kinderen gaan zien in een kartonnen doos."



De Moor wil niet langer horen dat ons land niet aan zijn verplichtingen voldoet. "We doen al heel lang meer dan ons deel in Europa. Kijk maar naar Portugal, Bulgarije, Hongarije of Polen", stelt ze.

De staatssecretaris maakt duidelijk dat er wel degelijk extra capaciteit bijgekomen is, maar dat lukt niet oneindig. "We hebben het afgelopen jaar duizenden opvangplaatsen bij gecreëerd. Ik blijf me daarvoor inzetten. Maar de realiteit is hard: we geraken er niet." De Moor zet de samenwerking bijvoorbeeld ook met het Brussels Gewest voort.