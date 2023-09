Vrouwenvoetbalploeg uit Grimbergen steunt organisatie voor kinderen met brandwonden

De U16 van de Veldkanteva's - de meisjes van 12 tot 15 jaar - zullen een heel seizoen de naam van de vzw Pinocchio op hun shirts dragen. Pinocchio, dat gelegen is in het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek, zet zich in voor het welzijn van kinderen met brandwonden en hun families. Peter en meter van de actie van de Veldkanteva's zijn voormalig topzwemmer Pieter Timmers, die intussen als ambulancier werkt aan het UZ Gasthuisberg in Leuven, en brandweervrouw Kathleen Claes.