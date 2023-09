Meningen over herbruikbare bekers op Waregem Koerse verdeeld: properder terrein, maar ingewikkeld systeem

Dinsdag was er Waregem Koerse: het evenement dat gaat over paardenrennen, mooie hoeden en samen drinken. Al ging dat laatste minder vlot dan andere jaren volgens sommige bezoekers. Dat komt omdat de organisatie sinds dit jaar werkt met herbruikbare bekers. Niet iedereen was fan van het systeem.

De bezoeker moest eerst een waarborgticket kopen om de eerste beker te krijgen. "Ik vond het niet echt praktisch", reageert een bezoeker. "Je moest een uur in de rij aanschuiven voor zo'n waarborgticket. Ik denk dat er een beter systeem bestaat voor dergelijke evenementen." "Het was ook minder evident om te trakteren", vult een andere toeschouwer aan, "want je moet op voorhand nadenken hoeveel bekers je nodig hebt. Hierdoor werd er volgens mij minder gedronken."