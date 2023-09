Wereldrecordpoging Matthieu Bonne uitgesteld door felle wind

Matthieu Bonne koos voor zijn recordpoging bewust voor de Griekse Golf van Korinthe. Daar kan hij meer dan 100 kilometer in een rechte lijn zwemmen, wat het de ideale locatie maakt voor zijn uitdaging. Maar de weergoden zijn hem even niet gezind. Normaal gezien zou hij vandaag om 11 uur Belgische tijd van start gaan, maar de wind heeft er anders over beslist. De Griekse meteorologische diensten voorspellen op zijn traject windkracht 5 tot 6, wat overeenkomt met een snelheid van 50 kilometer per uur. Bovendien verwacht men golven van wel twee meter hoog.

Matthieu Bonne: “Zwemmen is in die omstandigheden bijna onmogelijk en ook eten lukt dan nog nauwelijks. Eten is tijdens het zwemmen sowieso al een kunst. Voor deze tocht is het absoluut nodig om ieder half uur te eten en te drinken, anders val je zonder energie. Het risico op complicaties is door de golven en wind gewoon te groot.”