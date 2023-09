Wetteren opent tentoonstelling over legendarische burgemeester die van de gemeente een stad wou maken

Dat Vilain XIIII dus een belangrijke man is in de geschiedenis van Wetteren, is duidelijk. Hij liet onder meer een indrukwekkende kerk en een statig stadhuis bouwen. Over zijn leven opent komend weekend een tentoonstelling in Wetteren. "Vilain wilde van Wetteren een stad maken", vertelt Christiane Van Impe van de Heemkring Jan Broeckaert. "Hij wilde een Grote Markt in Wetteren, zoals hij die gezien had tijdens zijn buitenlandse reizen. En de kerk die toen nog midden op de Markt stond, wou hij verhuizen naar de rand van de Markt. En ze moest groter zijn." Uiteindelijk ontwierp de bekende Gentse architect Louis Minard de indrukwekkende Sint-Gertrudiskerk, die de allures had van een kathedraal.