Ziekenhuizen AZ Monica en AZ Turnhout bieden laagste overlevingskans bij borstkanker: "Maar ligt niet aan de behandeling"

Bij AZ Turnhout verduidelijken ze dat de lagere overlevingskans niets te maken heeft met de behandeling die je in het ziekenhuis krijgt. "We zien dat onze patiënten, die vooral uit de Kempen komen, vaker agressieve of 'hormoonongevoelige' borstkanker hebben. Als je zo'n kanker hebt, slaat de behandeling minder goed aan dan bij andere mensen. Die groep is dubbel zo groot in de Kempen dan elders. Waarom dat zo is, weten we niet."