Ziekenwagen rijdt elektrische step aan in Gent: jongeman komt er met de schrik vanaf

Het ongeval gebeurde iets over 17 uur. Een ziekenwagen reed met sirene en zwaailichten aan langs de Brusselsesteenweg toen - volgens getuigen- een man met zijn elektrische step de baan overstak. De ziekenwagen kon de man niet meer ontwijken en reed hem aan.

Volgens getuigen was de klap enorm. De voorruit van de ziekenwagen was ook helemaal ingedeukt. Als bij wonder was de jongeman bij bewustzijn, hij kon ook zijn armen en benen nog bewegen. Uit voorzorg werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.