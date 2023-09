1 september als leerkracht: "Eerste dag blijft spannend, of je nu al jaren voor de klas staat of net start"

Voor sommige leerkrachten in het secundair onderwijs is het lessenpakket samengesteld uit vaste vakken, anderen moeten het doen met de restjes. "Ik zal dit jaar Nederlands, godsdienst, techniek en STEM geven. Voornamelijk in de eerste graad, maar er zitten ook enkele uurtjes in het derde en vijfde middelbaar bij", klinkt het bij Geeraert, die les zal geven in het Spectrumcollege in Lummen.