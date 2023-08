Kwartier uitstel straks niet meer mogelijk bij alcoholcontrole, nieuwe blaastoestellen sluiten vals positieve testen uit

“Dat wil je niet oppikken”, duidt spoedarts en toxicoloog Philippe Jorens van het UZA in Antwerpen in "De ochtend" op Radio 1. “Als je grote hoeveelheden alcohol nuttigt, komt dat in je bloed terecht en wordt het al dan niet afgebroken in je lever. Uiteindelijk belanden de afbraakproducten van de alcohol in de lucht die je uitademt. Dat is wat gedetecteerd moet worden.”