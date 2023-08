Ziekenhuis in Deurne schrapt borstvoedingsverlof voor eigen medewerkers, terwijl het zich profileert als "borstvoedingskliniek"

Als borstvoedingsverlof niet in de CAO is verankerd, is het een gunst van de werkgever naar zijn personeelsleden. Het duurt één week en is onbetaald, er is een tegemoetkoming van het ziekenfonds. "AZ Monica kiest nu voor de strikte interpretatie. Iets wat volgens ons contraproductief werkt in tijden van personeelstekorten. Ook uit AZ Klina in Brasschaat horen we van personeelsleden dat de directie borstvoedingsverlof weigert."

BBTK dringt aan op overleg met de bevoegde directies. "In het Engels zeggen ze: practice what you preach. Het kan niet dat je voor je eigen personeel niet de waarden respecteert waarmee je patiënten lokt."