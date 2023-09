Automobilist is in Ronse geflitst met 139 per uur: "De bestuurder reed eerst voorbij een nepflitspaal, maar iets verderop stond een echte te flitsen"

In de Doornikssteenweg staat op privéterrein een nepflitspaal. Die is er gekomen nadat de schoonbroer van eigenaar Tim bij een ongeval op de snelweg om het leven is gekomen. "Sindsdien kan ik niet goed meer tegen mensen die te snel rijden. Aan onze eigendom ligt een flauwe bocht, en de helling van die bocht ligt verkeerd. In plaats van naar binnen te hellen, helt die naar buiten. Met als resultaat dat er al veel voertuigen onze haag, tuin of zelfs ons huis zijn ingereden en dus heb ik een neppaal geplaatst"

Volgens korpschef Patrick Boel is de neppaal niet verboden. "Ze staat op privégrond, en ze vormt geen gevaar voor de verkeersveiligheid", zegt hij. "Als door die paal de mensen zich aan de maximumsnelheid houden is dat zelfs meegenomen. Wat niet mag, is om bijvoorbeeld rode lichten in je tuin te zetten. Dat zou de verkeersveiligheid wel in het gedrang brengen."