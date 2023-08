Basisschool Optimum in Genk vraagt leerlingen ingeschreven te blijven in oude school, minister vraagt onderzoek aan Staatsveiligheid

Gisterenavond sloeg de mail van de Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in als een bom in de lokalen van de nieuwe basisschool Optimum. Normaal gezien zou morgen de schoolpoort opengaan, maar de minister houdt de erkenning nog in beraad. “Als we kijken naar de argumenten van de minister, dan merken we dat hij verkeerd is geïnformeerd”, vertelt coördinerend directeur Ramazan Erbas. “We hebben hem een antwoord gestuurd en hopen dat hij nu een snelle beslissing kan nemen.”