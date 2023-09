Beringen brengt veilige fietsroutes in kaart met schoolroutekaarten aan alle scholen

"In totaal hebben we 63 knelpunten geselecteerd in heel de gemeente", zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V). "Op basis van deze knelpunten hebben we de veilige schoolroutes uitgestippeld. Op de borden staan ook extra boodschappen zoals: het gevaar van de dode hoek, voorrangsregels voor fietsers en een checklist om te kijken of je fiets in orde is." In september zal de politie ook extra controles uitvoeren in de schoolomgevingen om zowel bij de scholieren als bij de ouders het bewustzijn rond verkeersveiligheid te vergroten.