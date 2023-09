Bijna 150.000 Limburgse leerlingen weer naar school 

In basisschool De Startbaan in Zonhoven komen de leerkrachten en leerlingen vandaag in sportoutfit naar school. Niet omdat ze liever nog een dagje vakantie willen, maar omdat de school vandaag een nieuwe sporthal in gebruik neemt. "We hebben hier 20 jaar op moeten wachten, dus we springen vandaag letterlijk en figuurlijk een gat in de lucht", vertelt directeur Johan Vanhoyland. De dag begint met ochtendgymnastiek. "Ik heb er heel veel zin in", roept Kaat enthousiast. "De nieuwe sporthal is veel groter dan de oude. Naar school gaan is sowieso tof!"