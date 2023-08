Brusselse boswachters klagen verbod op dienstwapen aan: "We kunnen onze taken zo niet uitvoeren"

“Als we in een conflictueuze situatie terechtkomen, doen we appel op de lokale politie. Zij genieten wel een permanente vorming en kunnen de risico’s dus veel beter inschatten dan wij”, klinkt het bij de boswachters. “Alleen is er niet altijd bereik in sommige delen van het bos. De politie bellen is dan geen optie." Bovendien is het volgens de boswachters soms lang wachten op een patrouille. Zij stellen daarom voor om toegang te krijgen tot ASTRID, het radionetwerk voor de hulp- en veiligheidsdiensten.