Brugge gaat in beroep tegen omgevingsvergunning voor Bio Oil Recycling

Het stadsbestuur van Brugge heeft het al langer moeilijk met het bedrijf Bio Oil Recycling uit de Dirk Martensstraat. Ook in 2013 tekende het verzet aan toen de bedrijfsleiding een nieuwe vergunning aanvroeg. Maar na jarenlange procedures liet het betijen omdat de vergunning maar tijdelijk was, tot 2023, en het bedrijf had laten verstaan dat het de activiteiten elders wou verderzetten. Maar recent vroeg het een nieuwe vergunning aan voor op dezelfde plek en deze keer voor onbepaalde duur.

De stad gaf een negatief advies. Brugge vindt dat het bedrijf onvoldoende voorzichtig is met sommige gevaarlijke producten, voor geurhinder zorgt en onvoldoende parkeerplaats heeft voor vrachtwagens, waardoor er soms lange files zijn. Aanvankelijk kreeg het gelijk van de provincie. Die weigerde de vergunning. Maar de directie van Bio Oil Recycling ging in beroep en kreeg dan toch nog een vergunning van de Vlaamse Overheid, zij het onder voorwaarden. Het is die beslissing die Brugge nu, nog maar eens, wil aanvechten.