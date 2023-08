Aan Brussel-Zuid zwerven ook tientallen minderjarigen rond: "Al in 2020 aangekaart, maar nog steeds geen bevoegde minister om het aan te pakken"

In de buurt van het Brusselse Zuidstation zwerven tientallen minderjarigen rond. Het zijn kinderen, soms zelfs van 9 jaar, die worden uitgebuit, delicten plegen en vatbaar zijn voor verslavingen. "We hebben het probleem in 2020 al aangekaart", zegt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. "Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds geen bevoegde minister is."