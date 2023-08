"Help, meer dan 600 euro aan schoolboeken": hoe overleeft je portemonnee de dure septembermaand? 

Er gaat een flinke hap uit het septemberbudget nadat je hebt moeten betalen voor schoolspullen, sportclub, busabonnement of nieuwe fiets. “Om te vermijden dat je schrikt van je uitgaven als je alles optelt, maak je best een financieel plan op.” Dat is de eerste en alvast belangrijkste tip van budgetcoach Mikail Ilgazoglu.