Nieuwe chauffeur van De Lijn neemt reglement iets te letterlijk en weigert vrouw met blindengeleidehond in Genk

In Genk heeft een chauffeur van de Lijn per vergissing een vrouw met een blindengeleidehond geweigerd. De chauffeur, die nog maar net gestart was, dacht dat de hond volgens het reglement een muilkorf moest dragen. "Het gaat hier om een menselijke vergissing en de jonge chauffeur heeft zich uitvoerig geëxcuseerd", zegt Frederik Wittock van De Lijn.