Bescherming van Chinese "stad van de toekomst" tegen overstroming zet miljoen andere huizen onder water

Nochtans had de Chinese overheid speciale wetten afgevaardigd die de bevolkingsaantallen in die regio onder controle moesten houden. Toch hebben veel lokale besturen die wetgeving in de wind geslagen, en lieten ze toe dat hun steden en dorpen steeds groter werden.

"Het is de schuld van de overheid", zegt Wang Weiluo, ingenieur en expert in afvloeiingssystemen, aan The Washington Post. "Iedereen heeft de goedkeuring gekregen om daar hun huis te bouwen. Het zijn de regels van de overheid, maar ze hebben ze niet gehandhaafd." Volgens de Amerikaanse krant waren veel mensen zelfs niet op de hoogte dat ze in overstromingsgebied woonden.