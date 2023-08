Eerste hummus en falafel van Belgische kikkererwten in de supermarkt

“Het gaat om een limited edition”, zegt Elena Lievens. “De kikkererwten van dit jaar staan nog op het veld. We hopen op nog een week warm weer, zodat we weer een goeie oogst hebben.”

Voorlopig gebeurt de productie nog op kleine schaal. Niet elke landbouwer is enthousiast om op de nieuwe teelt over te schakelen. Vooral het onvoorspelbare zomerweer in ons land kan een spelbreker zijn.

De producten zijn terug te vinden zijn in de rekken van Delhaize: de hummus enkel in de vestigingen in Gent, Elsene en Heverlee. De falafel is in elk filiaal te koop.