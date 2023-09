Miljoen leerlingen en duizenden leerkrachten opnieuw naar school: wat verandert er dit jaar voor hen?

Middelbare scholen krijgen een kader om interactief afstandsonderwijs te organiseren. Scholen mogen een deel van hun aanbod via de laptop thuis aanbieden. Voor de eerste graad gaat dit om maximaal 20 procent van de tijd, voor de tweede graad is dat 30 procent en de derde graad mag 40 procent van zijn aanbod via afstandsonderwijs aanbieden. Daar horen wel de nodige voorwaarden bij. Zo moeten kwetsbare kinderen altijd de mogelijkheid krijgen om onderwijs op school te volgen.