"Elk detentiecentrum voor migranten en vluchtelingen in Libië heeft zijn eigen definitie van de hel"

'Het grootste gevaar voor vluchtelingen in Zintan was niet mishandeling of marteling", schrijft Hayden in haar boek, "het was vergeten worden". Op de foto’s is te zien hoe de migranten alarm proberen te slaan over hun situatie.

"Er was enorme medische verwaarlozing", zegt Hayden, "geregeld stierven er mensen en de lijken werden opgestapeld in de koelkasten, ze werden niet begraven. Uit een rapport van de VN bleek later dat 80 procent van de mensen daar besmet waren met tuberculose. Mensen kregen te weinig eten. Ik ontmoette later mensen die daar toen zaten en die zeiden dat ze in die periode 25 kilogram waren afgevallen van ontbering."