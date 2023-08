Brussels minister Elke Van den Brandt: "Geen opvang meer voor alleenstaande mannen zal nieuwe tentenkampen creëren"

Maar voor De Moor is het ook voor de gemeentes genoeg. "De spreiding is er, maar oneindig veel beschikbare woningen voor die opvang niet", zei ze gisteren in "De ochtend". "Een 80-tal van de 581 gemeenten organiseert geen opvang."

Cynisch, vindt Van den Brandt. "In Brussel vangen wij duizenden mensen op die recht hebben op opvang via de federale staat. We nemen verantwoordelijkheden op die eigenlijk niet onder onze bevoegdheid vallen."