DJ Netsky, Christine Van Broeckhoven en Marc Bossuyt benoemd tot ereburger in Edegem

Netsky speelt vanavond in zijn thuisbasis ook een benefietconcert voor het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen, dat ook in Edegem ligt. "Ik denk dat de laatste keer een goede 12 of 13 jaar geleden is. En ook mijn allereerste DJ-set speelde ik in Edegem. Het zal dus nu nog maar de derde keer zijn."

Dat concert vindt plaats op de terreinen van Golfclub Drie Eycken. De 3.500 tickets waren op enkele dagen de deur uit. Er is al minstens 26.000 euro ingezameld. De opbrengst gaat naar de UZA Foundation, een organisatie die onderzoek naar kankerbestrijding financiert. "Kanker is een ziekte waarmee helaas veel mensen in aanraking komen, ook ik, met mijn vader. Dus ik ben blij dat ik weer een steentje kan bijdragen."