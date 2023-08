Gentenaars kunnen op 58 locaties stemmen tijdens referendum begin oktober: "Kiesbureaus voor iedereen op wandelafstand"

De stad neemt bijkomende maatregelen om de inwoners over de bevraging te informeren. Deze of volgende week valt er bij elke Gentenaar een infobrochure in de bus die ook online geraadpleegd kan worden. “Vanaf 4 september voorzien we bij onze infolijn Gentinfo iemand die inhoudelijke en organisatorische vragen kan beantwoorden. Vanaf 11 september is er een extra loket in het Stadskantoor waar burgers met vragen terecht kunnen”, stelt Heyndrickx.