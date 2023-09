Fietsersbond Gent vraagt Vlaanderen meer in te zetten op verkeerslichtenbeleid: "Kan dodelijke ongevallen met derde verminderen"

De Bruyckere stelt dat het aantal ambtenaren ruim onvoldoende is. "Er zijn nu in heel Vlaanderen evenveel mensen met de materie bezig als in één middelgrote stad in Nederland. Vlaanderen wil koste wat het kost het aantal ambtenaren beperken, maar hier kunnen ze echt een verschil maken." De Fietsersbond stelt dat in Gent een derde van de dodelijke ongevallen met fietsers voorkomen had kunnen worden door een beter verkeerslichtenbeleid. "Sinds 2010 zijn er 22 fietsdoden gevallen, zeker 7 hadden vermeden kunnen worden."