Griekenland zet omgebouwde Leopard-tanks in om zware bosbranden te bestrijden

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis gaat ervan uit dat deze zomer meer dan 150.000 hectare aan bos zal opgaan in rook door de branden in zijn land. De brand woedt in het nationaal park van Dadia in het noorden. Het Dadia-bos, dat wordt beschermd door het Europese Natura 2000-netwerk, is wereldberoemd als habitat of overwinteringsgebied voor roofvogels.



Volgens experts heeft de brand al "een ecologische en economische ramp" veroorzaakt in het departement Evros, aan de Grieks-Turkse grens.