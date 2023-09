Heilig Hart Ziekenhuis Lier opent nieuw gebouw: moderne afdeling intensieve zorgen en groot operatiekwartier

Het nieuwe gebouw van het Heilig Hart Ziekenhuis van Lier staat aan de achterkant van het hoofdgebouw. Het bevat een gloednieuwe afdeling intensieve zorgen. Die komt er in de plaats van de huidige afdeling intensieve zorgen in het hoofdgebouw. Er is ook plaats voor een groot modern operatiekwartier met vier operatiezalen, dat komt er ter uitbreiding van het al bestaande operatiekwartier in het hoofdgebouw.