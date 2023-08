Homofobe aanval in Anderlecht: ‘aanval op de hele gemeenschap'

Antoine woont al twintig jaar in Brussel. “Het is niet de eerste keer dat ik slachtoffer werd van homofoob geweld, maar tot nu toe werd ik alleen uitgescholden of achtervolgd”, zegt hij. Daar kwam dinsdagmiddag verandering in, toen hij rond twee uur even zijn kantoor verliet om een telefoontje te plegen op het Alphonse Lemmensplein in Anderlecht, vijftig meter verderop. "Plots riep iemand: 'Allez, il faut circuler!’. Meteen daarna kreeg ik vier klappen in mijn gezicht. Alles ging enorm snel, ik denk dat het hele voorval niet meer dan vijftien seconden geduurd heeft. Maar er zat zoveel haat in de ogen van die man. Dat beeld krijg ik sindsdien niet meer uit mijn hoofd."