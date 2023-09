Horecatrailer op Operaplein in Antwerpen moet mensen warm maken voor job in de horeca: "Nog steeds 1.500 openstaande vacatures in de stad" 

Via de horeactrailer kunnen werknemers en werkgevers rechtstreeks in contact komen met elkaar en dat is een groot voordeel, vindt Tom Meeuws (Vooruit), Antwerps schepen voor Sociale Economie. "Ik denk dat werkgevers er vaak niet in slagen om goed te daten met kandidaten. Dit is straffer dan Tinder. Je kan niet wegswipen, we staan hier op het Operaplein en werkgevers komen rechtstreeks in contact met mensen die hier voorbijlopen", zegt Meeuws.

"De meeste mensen willen werken, maar lopen een beetje verloren. Er zijn redelijk wat mensen in onze stad die geen netwerk hebben. We moeten terug naar de simpele manier van solliciteren en mensen rechtstreeks in de ogen kijken, want dit werkt absoluut", aldus de schepen.