Iets minder bestuurders bliezen positief bij alcoholcontroles afgelopen zomer

De afgelopen 12 weken controleerden de Lokale Politie en de Federale Wegpolitie gemiddeld zo'n 4.073 bestuurders per dag, of 358.434 in totaal. Dat zijn er 40.000 meer dan vorig jaar. De controles waren in het kader van de BOB zomercampagne van het Belgisch instituut voor verkeersveiligheid VIAS.