Inboedel Antwerps Stuivenbergziekenhuis dan toch niet naar Oekraïne: "Hulporganisatie haakte af, omdat we niet ingingen op hun eisen"

Het verhuizen van zo goed als de hele inboedel van een ziekenhuis is dan ook geen vanzelfsprekende klus. "Het gaat om meubelen, zoals bedden en kasten, maar ook bepaalde medische toestellen. Voor sommige van die toestellen, moeten wij ook garanties kunnen geven aan het FANC (het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, red.) over waar ze precies naartoe gaan. Die kregen we ook niet. Het komt wel in orde, kregen we alleen maar te horen."