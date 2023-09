Izegems museum Eperon d'Or krijgt schoenencollectie van ontwerpster Frieda Dauphin-Verhees

"Frieda Dauphin had al in haar kinderjaren een fascinatie voor schoenen", weet Cauwelier. "Ze bleef kleine voeten hebben, maatje 32, en dat maakte het voor haar natuurlijk erg moeilijk om mooie, passende schoenen te vinden. Als ze geluk had ontmoette ze een vertegenwoordiger, die wel eens een maatje 34 verkocht. Ze liet schoenen uit elkaar halen om die dan aan haar schoenmaat aan te passen."

Het museum kreeg nog maar een paar exemplaren uit de schenking te zien. "We hebben geen idee van de soorten schoenen die we gaan krijgen. Het kan vanalles zijn, want mevrouw Dauphin kocht ook exemplaren die ze zelf nooit kon dragen. Er zitten zeker bekende ontwerpers tussen en modellen uit de jaren 1920-1930. Het is een ongelooflijke aanvulling op onze collectie Belgische luxeschoenen uit eind 19de en begin 20ste eeuw."