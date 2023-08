Renovatie knooppunt Zwijnaarde: afritten richting Brussel en Kortrijk morgen weer open

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat vannacht de werfsignalisatie aanpassen. Vanaf tien uur vanavond tot vijf uur morgenochtend kan je dan op de afrit van de E17 niet meer naar de E40: noch naar Oostende en ook niet naar Brussel.

Het verkeer naar de E40 rijdt dan best om via de R4 van Destelbergen richting Merelbeke. Wie vanuit Gent richting Oostende wil, kan natuurlijk ook via de opritten van de E40 in Sint-Denijs-Westrem.