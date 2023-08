Kris Demeyere neemt ontslag als eerste schepen in Knokke-Heist nadat hij in opspraak kwam: "Er zijn halve waarheden en hele leugens verspreid"

Schepen Kris Demeyere (Gemeentebelangen), die al op non-actief stond, neemt ontslag. Dat maakte Demeyere bekend in een open brief. Opvallend: de ex-schepen startte een juridische procedure tegen enkele media én wijst ook naar het eigen schepencollege. “Ik heb alle vertrouwen in de gerechtelijke instanties”, zegt Demeyere.

Demeyere kwam de afgelopen maanden verschillende keren in opspraak in Knokke-Heist. Zo zou hij onderhandeld hebben in naam van de gemeente voor een pand dat hij uiteindelijk zelf kocht, maar de ex-schepen is ook het onderwerp van enkele audits over een onderhoudscontract voor het wagenpark van de gemeente én een vergunning voor een vastgoedproject. Eind mei werd hij, na alle commotie op non-actief gezet.