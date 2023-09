Kunst- en muzieklessen wijken uit naar kerk en cultureel centrum na zware brand in Poperinge

Twee weken geleden brak er een brand uit in de gebouwen van het vroegere ziekenhuis van Poperinge, waar ook de kunstacademie zit. Daarom moest de directie op zoek naar nieuwe locaties. "Maar het is goedgekomen. Alle lessen kunst en muziek hebben onderdak gevonden", zegt directielied Stefanie Vandewalle. "We voelden veel bereidheid in de stad. Er zijn lessen gepland in de kerk, in het cultureel centrum en in de klaslokalen van "De Pinker", waar jongeren met een beperking les krijgen."

De lokalen die intact zijn gebleven, worden nu opgekuist. Volgens schepen Loes Vandromme (CD&V) is de schade groter dan aanvankelijk ingeschat. "Een aantal klaslokalen, de bureaus van de directie en het secretariaat zijn er zwaar aan toe." In de lokalen die wel nog bruikbaar zijn, hangt nog een brandgeur en zitten overal drongen roetdeeltjes binnen. "Jammer genoeg is de nieuwe computerapparatuur van de afdeling animatie beschadigd."