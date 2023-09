Kunstenaar uit Kluisbergen haalt slag thuis in Chinese plagiaatzaak

Een rechtbank in Peking liet haar vonnis publiceren in de grootste krant van China. Ye moet een schadevergoeding betalen van 650.000 euro en moet zijn excuses aanbieden in de krant. Zijn werk heeft vrijwel alle waarde verloren. Volgens Christian Silvain is het de eerste keer dat een Chinese kunstenaar veroordeeld wordt tot zo’n schadevergoeding voor het plagiëren van een Europeaan.

Voor professor Jozefien Vanherpe (KU Leuven), gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, is het een belangrijk vonnis. "Een Belgische artiest die een zaak aanspant in China en die wint? Laat het een inspiratiebron zijn voor anderen", zegt zij.

Het idee dat tegen Chinese namaak niets te beginnen valt, is volgens haar gedateerd. "De Chinese wetten rond auteursrecht lijken sinds een aantal jaar vrij hard op die van ons. Dat moet als China wil dat internationale bedrijven daar investeren, maar er zit ook een stukje pr aan: China wil af van de reputatie dat het land enkel goed is voor namaak."