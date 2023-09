Man uit Scherpenheuvel die verdacht werd van ontvoering vrijgelaten na verhoor: "Wilde haar naar het ziekenhuis brengen"

Volgens het parket gaat het niet om een ontvoering. "De verdachte zegt dat hij haar naar het ziekenhuis heeft willen brengen en dat hij in paniek is geraakt", vertelt Callewaert. "In het onderzoek zijn er onvoldoende elementen om aan te tonen dat hij de intentie had om haar te ontvoeren. Het staat echter vast dat hij dwingend en agressief is geweest en haar met geweld in het voertuig heeft getrokken. Dat zal uiteraard vervolgd worden."

De verdachte is na zijn verhoor mogen vertrekken. "Het verkeersongeval met gewonden en het vluchtmisdrijf zal worden vervolgd, alsook zijn gewelddadig gedrag tegen het slachtoffer na de aanrijding."

Het voertuig van de verdachte is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. "We tillen zwaar aan het gedrag van de verdachte en hij zal zich moeten verantwoorden voor de rechtbank", klinkt het bij het parket.