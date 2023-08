Bijenalarm in Canada: 5 miljoen bijen zwermen door de lucht na ongeval met vrachtwagen

Michael Barber, een van de opgetrommelde imkers, kon zijn ogen niet geloven toen hij ter plaatse kwam. "Dat was nogal een serieuze bijenwolk", getuigde hij aan de BBC. De bijen waren volgens Barber "zeer kwaad, verward en dakloos". In zijn 11 jaar als imker had hij zoiets nog nooit gezien. "Ik hoop dat ik het nooit meer moet zien."

De jongste bijen troepten samen op auto's en brievenbussen in de buurt. Volgens Barber deden ze dat om zichzelf in veiligheid te brengen. "Er zaten waarschijnlijk duizenden bijen op de voorkant van mijn truck." De oudere, "kwade" bijen zwermden in groten getale door de lucht.

Na een drietal uur slaagden de imkers erin de bijen terug in hun kasten te krijgen. Enkele honderden bijen zouden het echter niet overleefd hebben.

De bestuurder van de vrachtwagen waar de kasten op stonden, werd naar verluidt meer dan 100 keer gestoken. De man droeg op dat moment geen volledig beschermend pak. Hij zou er echter niet erg aan toe zijn. Zelfs de opgetrommelde imkers, van wie de meesten wel volledig beschermd waren, werden nerveus van de grote zwerm bijen. Ook sommige imkers werden gestoken.