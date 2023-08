MIVB betreurt terugkerende agressie nadat drie medewerkers in ziekenhuis belanden

De MIVB dient klacht in tegen de aanvallers, maar betreurt vooral dat de incidenten blijven terugkeren. "De agressie tegen ons personeel blijft, ondanks de zware straffen die staan op agressie tegen mensen in uniform", zegt MIVB-woordvoerder An Van hamme. "Dat is heel spijtig, want onze medewerkers voeren gewoon hun werk uit. Wij kunnen zulke incidenten alleen maar betreuren."