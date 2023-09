Na 25 jaar koken op kamp zwaait de Chiro van Passendale kookouder "Smetje" uit

André Warlop, of "Smetje", hield het niet droog bij zijn afscheid. Hij ging 25 keer mee met Chiro Kiekeboe van Passendale op kamp om te koken. Nu hij 75 jaar wordt, ziet hij zo'n intensieve tiendaagse niet meer zitten. Om zijn kwarteeuw inzet te vieren, organiseerden de leden en (oud-)leiding een verrassing.

Hij werd met koptelefoon op en blinddoek aan meegenomen naar de lokalen van de Chiro. Daar stonden ze hem met 130 leden, leiding en oud-leiding op te wachten. "Ach, het zijn zulke goeie gasten", reageert Smetje. "Afgelopen zomer deed ik mijn laatste kamp als kok voor de Chiro. Zo’n kamp is een intensieve periode van tien dagen koken aan één stuk met overnachting in een tent. Het is altijd tof geweest, maar helaas word ik te oud."