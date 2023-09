Nazarethbos in Lier opnieuw open na aanval Europese hoornaars

In Lier is het Nazarethbos, het natuurgebied tussen de Nazarethdreef en het Netekanaal, opnieuw opengesteld voor wandelaars. Het gebied was enkele dagen afgesloten omdat een groep wandelaars er zondag werd aangevallen door Europese hoornaars. Het nest is intussen verdelgd. Er is geen gevaar meer voor de omgeving.