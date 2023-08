Nieuwe rotonde moet op- en afrittencomplex van E40 in Affligem veiliger maken: "Na dodelijk ongeval moesten we ingrijpen"

In de nacht van donderdag op vrijdag gaat het op- en afrittencomplex van de E40 in Affligem na vijf maanden opnieuw open. Het complex is een van de meest filegevoelige afritten in Vlaanderen. Om de verkeersdrukte in te perken worden bestuurders voortaan omgeleid via een rotonde. Dat moet de verkeerssituatie ook veiliger maken. In 2020 kwam een motorrijder om het leven na een botsing op de afrit van de snelweg.