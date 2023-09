Leopoldsburg beloont kinderen die met de fiets of te voet naar school komen

De afgelopen jaren werden al een aantal maatregelen genomen om de schoolomgevingen in Leopoldsburg veiliger te maken. "We zetten al enkele jaren hard in op fietsers en voetgangers", zegt schepen voor Mobiliteit Marleen Kauffmann (CD&V). "Maar voor de start van het nieuwe schooljaar wilden we nog extra inspanningen doen om veilige schoolomgevingen te creëren. De komende maanden zullen er dan ook nog kleurrijke wegmarkeringen rondom de scholen bijkomen. Die moeten automobilisten duidelijk maken dat ze een schoolomgeving naderen en hun rijgedrag moeten aanpassen."

Ook de routes van en naar school worden veiliger gemaakt. "Er zullen trage wegen verhard worden zodat kinderen en jongeren veiliger naar school of naar de sportclub kunnen gaan", vervolgt Kauffmann. "Daarnaast komen er wegmarkeringen in de Heidestraat, krijgen de Kanaalstraat en de Kerkhovenweg aangelegde fietspaden en passen we de rotondes in het centrum van Leopoldsburg en Heppen aan."