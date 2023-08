Oekraïne zet kartonnen drones in om Rusland aan te vallen: "Gemakkelijker in elkaar te steken dan IKEA-meubels"

Oekraïne heeft kartonnen drones ingezet bij een aanval op de Russische luchthaven in Koersk. Bij die aanval zouden minstens vier gevechtsvliegtuigen beschadigd zijn. "De kans is klein dat deze drones veel schade kunnen aanrichten op het terrein", zegt professor Marijn Hoijtink, gespecialiseerd in militaire technologie, in "De wereld vandaag" op Radio 1.