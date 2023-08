Kraakpand in Brusselse Wetstraat dan toch niet ontruimd: "We blijven tot politie er ons met dwang uitzet"

Het kraakpand in de Wetstraat in Brussel, waar al sinds april een honderdtal asielzoekers verblijven, wordt dan toch nog niet ontruimd. De asielzoekers moesten van de vrederechter normaal ten laatste vandaag het gebouw verlaten. Maar activisten verzetten zich. "Zolang we geen bevel van de politie krijgen, zullen wij in het gebouw blijven met 140 mensen die recht hebben op opvang."