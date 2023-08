Opnieuw extra politiecontroles aan treinstation Brussel-Zuid, al 9 mensen opgepakt

"We hebben die extra controles bewust niet aangekondigd, omdat we mensen die criminele feiten plegen niet willen verwittigen", zegt An Berger van de federale politie.

"We willen vooral ook de mensen die hulpbehoevend zijn, daklozen of drugsverslaafden, en die we niet kennen voor criminele feiten of die geen overlast veroorzaken, bereiken en naar de gepaste hulporganisaties doorverwijzen. Daarom hebben we op voorhand hulporganisaties gecontacteerd om hier aanwezig te zijn. Het doel is vooral om langetermijnoplossingen te vinden."