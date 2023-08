Na de doortocht van orkaan Idalia: hoe warmer zeewater brandstof wordt voor tropische stormen 

Het goede nieuws is dat we dat proces ook weer kunnen afremmen zodra we erin slagen de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen tot (netto) nul. Maar "zolang we de lucht als een vuilnisbelt blijven gebruiken en uitlaatgassen dumpen in de atmosfeer, zal het oceaanwater verder blijven opwarmen", waarschuwt Thiery. "Het probleem zal zich pas stabiliseren wanneer we af raken van onze verslaving aan gas, olie en kolen."